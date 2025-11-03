La paura di non essere all’altezza sul lavoro è il new normal
Roma, 3 novembre 2025 – Il mondo del lavoro in Italia sta vivendo una profonda fase di trasformazione, segnata da una crescente tensione tra la cultura della performance e una nuova, irrinunciabile attenzione al benessere psicologico. In un Paese dove la cultura del “posto fisso” è ancora radicata, oltre otto italiani su dieci hanno pensato di lasciare il proprio lavoro a causa dello stress e la metà lo ha già fatto almeno una volta. È quanto emerge dall’ultima indagine condotta da Unobravo - servizio di psicologia online e Società Benefit - su un campione di circa 1700 persone, per fotografare il loro rapporto con il lavoro e lo stato di benessere psicologico nell'attuale contesto professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
