La paura di non essere all’altezza sul lavoro è il new normal

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 novembre 2025 – Il mondo del lavoro in Italia sta vivendo una profonda fase di trasformazione, segnata da una crescente tensione tra la cultura della performance e una nuova, irrinunciabile attenzione al benessere psicologico. In un Paese dove la cultura del “posto fisso” è ancora radicata, oltre otto italiani su dieci hanno pensato di lasciare il proprio lavoro a causa dello stress e la metà lo ha già fatto almeno una volta. È quanto emerge dall’ultima indagine condotta da Unobravo - servizio di psicologia online e Società Benefit - su un campione di circa 1700 persone, per fotografare il loro rapporto con il lavoro e lo stato di benessere psicologico nell'attuale contesto professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la paura di non essere all8217altezza sul lavoro 232 il new normal

© Quotidiano.net - La paura di non essere all’altezza sul lavoro è il “new normal”

Argomenti simili trattati di recente

Consulente del lavoro minacciata e studio in fiamme. «Ora vivo con la paura». L'intervista - D'altra parte, si è ritrovata lo studio danneggiato e, se i vicini non fossero intervenuti, forse ... Secondo quotidianodipuglia.it

«La paura di perdere il lavoro riguarda tutti» Il film di Park Chan-wook - «Tutti noi, in fondo, condividiamo una profonda paura legata al lavoro e all'insicurezza economica in una società capitalista. Da laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Essere All8217altezza Lavoro