La password era Louvre | dieci anni di falle digitali nel cuore del museo simbolo di Parigi

Dal 2014 al 2025, audit interni hanno segnalato falle informatiche, sistemi obsoleti e password banali come “LOUVRE” e “THALES”. I rapporti tecnici dell’ANSSI e di altri enti confermano una sicurezza digitale insufficiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

