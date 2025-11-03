La partita di Federico ad Affari Tuoi rischia di finire malissimo ma alla fine torna a casa con 50mila euro

Ad Affari Tuoi la partita di Federico sembra partire bene, ma purtroppo tiro dopo tiro i rossi vanno via. Il finale poteva essere disastroso, ma alla fine torna a casa con 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

SSD Barcellona Basket. . ? Conferenza pre partita Coach Federico Cigarini presenta la gara di domani a Ragusa. - facebook.com Vai su Facebook

Valentin Vacherot è sotto incantesimo: vince anche oggi una partita statisticamente insensata dove ha fatto quasi tutto peggio di Norrie fuorché nei momenti più importanti ed è a un passo dall'essere testa di serie in Australia, cioè quando giocherà per la prima - X Vai su X

La partita di Federico ad Affari Tuoi rischia di finire malissimo, ma alla fine torna a casa con 50mila euro - Ad Affari Tuoi la partita di Federico sembra partire bene, ma purtroppo tiro dopo tiro i rossi vanno via. fanpage.it scrive

Affari Tuoi, De Martino show: vincita choc tra lutti e lacrime. E Gerry Scotti spiazza con il sosia di Sinner - Emozioni, colpi di scena e vincita clamorosa: Alice trionfa ad Affari Tuoi, a La Ruota della fortuna un nuovo campione sfiora l'impresa ... Come scrive libero.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 3 novembre 2025 - Cinquantasettesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Riporta tag24.it