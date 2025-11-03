La partita di Federico ad Affari Tuoi rischia di finire malissimo ma alla fine torna a casa con 50mila euro

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Affari Tuoi la partita di Federico sembra partire bene, ma purtroppo tiro dopo tiro i rossi vanno via. Il finale poteva essere disastroso, ma alla fine torna a casa con 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

