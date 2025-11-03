La palla esce di mezzo metro ma l'arbitro dà punto incredibile errore nell'indifferenza ad Atene

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Errore clamoroso ad Atene: Kecmanovic vince un punto con la palla fuori di tanti centimetri, Majchrzak incredulo e il video diventa virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

