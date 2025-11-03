La Palazzina Marfisa d' Este sempre più aperta al pubblico | in programma 4 visite gratuite

Ferraratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ciclo di conferenze organizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con l'associazione Ferrariae Decus e la positiva risposta di pubblico per le visite guidate alla rinnovata Palazzina Marfisa d'Este, i Musei Civici di Ferrara annunciano quattro nuove date per scoprire uno degli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

LA PALAZZINA MARFISA D'ESTE CONQUISTA IL PUBBLICO: IN ARRIVO QUATTRO NUOVE VISITE GUIDATE - Dove sei: Homepage > Lista notizie > LA PALAZZINA MARFISA D'ESTE CONQUISTA IL PUBBLICO: IN ARRIVO QUATTRO NUOVE VISITE GUIDATE Ferrara, 30 ottobre 2025 - cronacacomune.it scrive

Ferrara, riapre al pubblico Palazzina Marfisa d'Este - Dopo importanti interventi di consolidamento strutturale e di adeguamento degli impianti, la dimora ... Riporta rainews.it

Riapre la Marfisa d’Este - Proseguono senza sosta gli ultimi preparativi in vista della grande e attesa riapertura alla Palazzina Marfisa d’Este, che sarà restituita alla città dopo gli importanti interventi di consolidamento ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Palazzina Marfisa D Este