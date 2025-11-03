La nuova vita dell' ex Circolo Marini da edificio confiscato a scuola di teatro | inaugura l' Atelier delle figure

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da edificio confiscato a scuola di teatro e centro di attività culturali. Taglio del nastro venerdì 7 novembre in viale dell’Appennino 6 a Forlì per l’Atelier delle Figure, con inaugurazione della sala Ludovico Marini - centro di attività culturali. Stefano Giunchi, presidente di Atelier delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuova vita ex circoloDani Alves, cosa fa oggi dopo il carcere: la nuova vita accanto a Gesù - Da calciatore a predicatore religioso: la vita dell'ex giocatore brasiliano è cambiata dopo i lunghi mesi trascorsi in prigione ... Lo riporta corrieredellosport.it

nuova vita ex circoloLa nuova vita di Dani Alves: dalle accuse di stupro alla conversione alla Chiesa evangelica - Dani Alves è stato uno degli esterni più forti nel nuovo millennio nel calcio europeo. Riporta msn.com

nuova vita ex circoloDani Alves, da calciatore a predicatore: la nuova vita dopo l’assoluzione - Dopo essere stato assolto lo scorso marzo dalle accuse di violenza sessuale risalenti al 2022, Dani Alves ha deciso di ricominciare da capo. Scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Vita Ex Circolo