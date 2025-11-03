La nuova sneaker Hoka x Haven alza l' asticella in termini di performance e stile
Può un brand come HOKA spingersi oltre i confini dell'outdoor? La risposta arriva con la nuova Stinson EVO GTX, reinterpretazione di una delle scarpe più iconiche del marchio, pensata per chi vive la città con la stessa intensità con cui affronta i sentieri. Realizzata in collaborazione con HAVEN, brand canadese di abbigliamento tecnico, questa versione introduce per la prima volta la membrana GORE-TEX, portando il modello su un nuovo livello di prestazioni capace di affrontare le condizioni più estreme.
