La nuova frontiera delle collab | una canzone firmata Fendi e Bang Chan

È solo di qualche giorno fa la notizia dell’uscita dell’ultimo singolo di Rosalía, Berghain, del quale si è a lungo parlato anche tra gli appassionati di moda, affascinati dagli abiti d’archivio di McQuenn e Ghesquière apparsi nel videoclip. Ma mentre la cantante catalana ha usato la moda come linguaggio visivo, a distanza di pochi giorni c’è chi ha scelto una strada più singolare. Bang Chan, cantante K-pop e frontman degli Stray Kids, ha scritto una canzone dal speciale featuring: Fendi. Si chiama Roman Empire, ed è il primo caso di un brano concepito insieme a un brand. La Maison, di fatti, non è solo musa ispiratrice: ha fatto parte del processo creativo, dal testo al sound fino alla narrazione visiva. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La nuova frontiera delle collab: una canzone firmata Fendi e Bang Chan

