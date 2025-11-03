La nuova annata agraria

Siete tutti invitati domenica 16 novembre! Inauguriamo la nuova annata agraria! Per festeggiare apriamo il punto vendita con orario continuato dalle 10 alle 21.Durante tutta la giornata potete gustare in cascina prodotti da forno dolci e salati, salumi e sottaceti. Con i grani antichi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

