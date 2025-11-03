La nube di fumo e polvere per il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini del crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Ecco l'enorme nube di polvere e detriti sollevatasi durante il ceimento. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

