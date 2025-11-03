La Notte nel Cuore cambia | salta il martedì e spunta il nuovo appuntamento Quando va in onda

Novità in vista per la soap turca La Notte nel Cuore su Mediaset: secondo fonti recenti la serie non andrà più in onda il martedì sera e subirà una nuova collocazione a partire dal prossimo mese. La programmazione ufficiale non ha ancora confermato tutti i dettagli, ma gli aggiornamenti nel palinsesto indicano che lo slot del martedì primetime sarà lasciato libero per altri contenuti. Secondo le indicazioni più recenti, La Notte nel Cuore sarà trasmessa solo la domenica sera, con la fascia che dovrebbe aprirsi verso le 21:45 e prolungarsi fino a mezzanotte circa. La decisione rientrerebbe in una strategia Mediaset di riorganizzazione del palinsesto in vista degli ultimi mesi dell’anno, in cui la soap farà da traino per altre novità turche e speciali programmati per l’inverno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it