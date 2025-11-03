La Notte nel Cuore anticipazioni 4 novembre 2025 | matrimonio interrotto e arresto di Cihan

Anticipazioni La Notte nel Cuore del 4 novembre 2025: matrimonio interrotto, Cihan arrestato, Tahsin ricostruisce la sparatoria. Trama completa e dove vederlo. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 4 novembre 2025 Trama completa della trentunesima puntata del La Notte Nel Cuore: cosa succede il 4 novembre. Serhat al centro del caso: l’arma scomparsa e l’indagine. L’ombra di Hikmet e un nuovo alleato inatteso. Cosa vedremo nella 1×81 (prima parte): Tahsin torna sulla scena del crimine.. Orario e dove vederlo. Cast e personaggi in evidenza. FAQ La Notte Nel Cuore anticipazioni 4 novembre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

