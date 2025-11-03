La musica che promuove l' ambiente verso la finale del Green contest di Rock10elode
Dodici artisti si contenderanno il podio, tutti palermitani, tranne un duo catanese. Presente pure la palermitana Giorgina l’artista sorda, che è stata in tour assieme ai Pinguini Tatticini Nucleari. Sarà una battaglia all’ultima nota quella organizzata dall’associazione Rock10elode che, vedrà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
