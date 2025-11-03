La musica che promuove l' ambiente al via il Green music contest di Rock10elode
Un nuovo contest per giovani musicisti under 25 quello che ha lanciato l’associazione palermitana “Rock10elode” che con questa “competizione” mira a sostenere e valorizzare la creatività musicale dei giovani artisti emergenti residenti in Sicilia. Il progetto si svilupperà seguendo diverse fasi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
