La Mummia il reboot sarà diverso da tutto | cambia il titolo la trama è demoniaca
Universal e Blumhouse stanno procedendo con il nuovo capitolo della saga dedicata al celebre mostro con al timone Lee Cronin, reduce dal successo de La casa - Il risveglio del male La mummia è pronta a risorgere dalla sua tomba ancora una volta, con il regista Lee Cronin alla guida di un nuovo film targato Universal e BlumhouseAtomic Monster. Il regista, reduce dal successo de La Casa - Il Risveglio del Male, ha recentemente annunciato che le riprese principali sono state completate e ora è arrivata la notizia secondo cui alla pellicola sarebbe stato assegnato un nuovo titolo. Ricordiamo che questo è un nuovo reboot per il celebre franchise della Universal dopo il pensante flop al box-office del precedente La Mummia con Tom Cruise protagonista, che avrebbe dovuto inaugurare l'universo condiviso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
La Mummia, svelati titolo e sinossi del reboot ! - X Vai su X
LA MUMMIA 5: Reboot (2026) ? Con: Dwayne Johnson, Brendan Fraser Le sabbie del tempo si spostano ancora una volta... e antichi orrori risorgono. In La Mummia 5: Reboot (2026), Dwayne Johnson è il protagonista di questo nuovo, audace capitolo - facebook.com Vai su Facebook
La Mummia, svelati titolo e sinossi del reboot - La Mummia sta per tornare con un nuovo reboot: rivelati il titolo e una sinossi che sarà molto diversa da ciò che tutti si aspettano. Riporta cinema.everyeye.it
La Mummia, la star di Midsommar Jack Reynor entra nel cast del reboot dell'horror - Jack Reynor, star di Midsommar, è stato scelto per entrare nel cast del nuovo reboot de La Mummia: ecco cosa sappiamo del progetto. comingsoon.it scrive
La Mummia, Laia Costa si unisce a Jack Reynor nel reboot - A distanza di poche ore dall'annuncio di Jack Reynor protagonista del reboot, La Mummia ha già individuato la sua co- Segnala comingsoon.it