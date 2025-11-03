La Mummia il reboot di Blumhouse stravolgerà le carte del classico | ecco titolo e trama del film RUMOR

Il mostro più antico del cinema sta per tornare, ma non nella forma che conosciamo. Universal e Blumhouse, in collaborazione con Atomic Monster, hanno completato le riprese del nuovo reboot de La Mummia, che si presenta con un tono radicalmente diverso rispetto alle versioni precedenti. Il film ha – o avrebbe – finalmente un titolo ufficiale — The Resurrected — e una trama che promette possessione, rituali mortali e trasformazioni mostruose. Alla regia c’è Lee Cronin, reduce dal successo di Evil Dead Rise, e ora pronto a risvegliare la mitologia egizia in chiave moderna. In seguito all’accoglienza positiva del suo Evil Dead Rise, Cronin ha assunto il ruolo di regista e sceneggiatore per una reinterpretazione del classico mostro Universal, descritta come più contenuta finanziariamente e radicata nell’horror puro, in linea con le strategie già adottate da Universal per i recenti rilanci de L’Uomo Invisibile e L’Uomo Lupo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La Mummia, il reboot di Blumhouse stravolgerà le carte del classico: ecco titolo e trama del film [RUMOR]

