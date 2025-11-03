La Mummia ecco il titolo del nuovo reboot

La Mummia è pronta a risorgere dalla sua tomba ancora una volta, con il regista Lee Cronin alla regia di un nuovo film di Universal e BlumhouseAtomic Monster. Il regista di Evil Dead Rise ha recentemente annunciato che le riprese principali sono “completamente terminate” e ora abbiamo la notizia che il film ha ricevuto un nuovo titolo. Secondo lo scooper Daniel Richtman, il reboot è stato rinominato The Resurrected, e ha anche condiviso una sinossi con alcuni dettagli molto interessanti sulla trama. “Dopo il ritorno misterioso della figlia scomparsa otto anni dopo, un padre scopre che la figlia porta con sé lo spirito di un’antica mummia egizia e, mentre il male si diffonde all’altro figlio, deve eseguire un rituale mortale per salvarli, anche se ciò significa diventare lui stesso il mostro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

