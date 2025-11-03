La mossa di Venditti per far slittare l' analisi dei telefoni e dei pc sequestrati

Quali segreti custodiscono gli undici dispositivi elettronici sequestrati il 26 settembre a Mario Venditti, ex procuratore della Repubblica di Pavia, indagato per peculato e corruzione in atti giudiziari? Quali risposte possono dare sia sull'insabbiamento nel 2017 dell'indagine bis sul delitto di Garlasco sia sui rapporti illeciti del magistrato con i potenti della città sul Ticino? Nel braccio di ferro tra Venditti e la procura della Repubblica di Brescia ieri arriva l'ultima mossa dell'avvocato dell'ex magistrato, Domenico Aielllo, che fa saltare l'appuntamento fissato per oggi per l'apertura dei dispositivi.

