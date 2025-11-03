La Miwa vince sul campo della Tiber Basket Roma
Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento conquista una grande vittoria sul campo della Tiber Basket Roma. I Boars offrono una grande prestazione per intensità e carattere, reagendo con grande compattezza nei momenti di difficoltà. Buono spunto della Miwa, che parte con un parziale di 4-0. La gara procede secondo ritmi intensi, con le difese che prevalgono nettamente sugli attacchi. Un parziale personale di Acosta porta sul +5 i Boars, che continuano a difendere con grande attenzione, concedendo poco ai padroni di casa. L’inerzia resta in favore dei sanniti, che chiudono il primo quarto sul 12-19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Miwa Energia Cestistica Benevento. . ?Le parole di Elisa Mantineo e coach Vincenzo Pasquariello al termine della gara tra YOLO+ Cestistica Benevento e BCC Basilicata Potenza. - facebook.com Vai su Facebook
Serie B - Una Miwa sontuosa e di carattere vince sul campo della Tiber - La Miwa Energia Cestistica Benevento conquista una grande vittoria sul campo della Tiber Basket Roma. Secondo pianetabasket.com
Serie B - Miwa Benevento in trasferta a Roma per affrontare la Tiber Basket - La Miwa Energia Cestistica Benevento si appresta ad affrontare la seconda trasferta romana della stagione, in cui affronterà la Tiber Basket. Lo riporta pianetabasket.com