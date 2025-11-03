La Miwa vince sul campo della Tiber Basket Roma

Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento conquista una grande vittoria sul campo della Tiber Basket Roma. I Boars offrono una grande prestazione per intensità e carattere, reagendo con grande compattezza nei momenti di difficoltà.   Buono spunto della Miwa, che parte con un parziale di 4-0. La gara procede secondo ritmi intensi, con le difese che prevalgono nettamente sugli attacchi. Un parziale personale di Acosta porta sul +5 i Boars, che continuano a difendere con grande attenzione, concedendo poco ai padroni di casa. L’inerzia resta in favore dei sanniti, che chiudono il primo quarto sul 12-19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

