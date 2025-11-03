La mia vita è finita Sopravvive al disastro aereo ma perde tutto | le sue parole terribili

Il 3 novembre 2025, l'Agenzia Giornalistica Italia (AGI) ha pubblicato il drammatico racconto di Viswashkumar Ramesh, l'unico sopravvissuto al disastro aereo dell'Air India avvenuto nel giugno precedente. La sua storia non è solo un resoconto di una miracolosa scampata alla morte, ma anche un profondo spaccato sulle conseguenze devastanti e a lungo termine che un tale evento può lasciare sulla vita di una persona. Ramesh, riconosciuto da lui stesso come "l'uomo più fortunato del mondo", si trova ora a confrontarsi con una realtà completamente stravolta, avendo perso non solo il lavoro, ma anche la presenza affettiva del fratello e la sua stessa serenità familiare.

