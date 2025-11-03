La masterclass di Giardini Digitali con Marco D’Angelo per trasformare un’idea in progetto
Tarantini Time Quotidiano Dalle serre intelligenti alle scuole, dai prototipi all’impatto sociale concreto. La prossima masterclass di Giardini Digitali, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale ospiterà l’ esperto di innovazione sostenibile, visione sistemica, modelli circolari in un’economia sostenibile Marco D’Angelo. Il Ceo di beeco parlerà di: “Il mindset di uno startupper”. Giardini Digitali è il progetto a cura di CIOFSFP-Puglia ETS e delle associazioni: SurfHERS APS, Visonari ETSAPS e Stella Marina APS, con il patrocinio di Confindustria Taranto, nel quale si coltivano talenti e si raccolgono frutti con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale e formare nuove competenze in territori ad alto potenziale umano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
