Tarantini Time Quotidiano Dalle serre intelligenti alle scuole, dai prototipi all’impatto sociale concreto. La prossima masterclass di Giardini Digitali, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale ospiterà l’ esperto di innovazione sostenibile, visione sistemica, modelli circolari in un’economia sostenibile Marco D’Angelo. Il Ceo di beeco parlerà di: “Il mindset di uno startupper”. Giardini Digitali è il progetto a cura di CIOFSFP-Puglia ETS e delle associazioni: SurfHERS APS, Visonari ETSAPS e Stella Marina APS, con il patrocinio di Confindustria Taranto, nel quale si coltivano talenti e si raccolgono frutti con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale e formare nuove competenze in territori ad alto potenziale umano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La masterclass di Giardini Digitali con Marco D’Angelo per trasformare un’idea in progetto