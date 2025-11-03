La masterclass di Giardini Digitali  con Marco D’Angelo  per trasformare un’idea in progetto

3 nov 2025

Tarantini Time Quotidiano Dalle serre intelligenti alle scuole, dai prototipi all’impatto sociale concreto. La prossima masterclass di Giardini Digitali, il  progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale ospiterà l’ esperto di innovazione sostenibile, visione sistemica, modelli circolari in un’economia sostenibile  Marco D’Angelo.  Il Ceo di beeco parlerà di: “Il mindset di uno startupper”. Giardini Digitali è il progetto  a cura di  CIOFSFP-Puglia ETS  e delle associazioni:  SurfHERS APS, Visonari ETSAPS e Stella Marina APS, con il patrocinio di  Confindustria Taranto, nel quale  si coltivano talenti e si raccolgono frutti con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale e formare nuove competenze in territori ad alto potenziale umano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

