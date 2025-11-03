La madre del ragazzo seviziato da una baby gang | Ho paura per mio figlio Quando l’ho visto la mattina dopo il mio cuore si è fermato

Parla al quotidiano La Stampa la mamma del 15enne ostaggio di un gruppo di ragazzi la notte di Halloween a Torino. Ci sarebbe anche un video delle violenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La madre del ragazzo seviziato da una baby gang: «Ho paura per mio figlio. Quando l’ho visto la mattina dopo il mio cuore si è fermato»

Argomenti simili trattati di recente

Parla Maria, la madre del ragazzo che uccise il padre per salvarla: «Non so se mio figlio riuscirà mai a cancellare il dolore» - facebook.com Vai su Facebook

Ostaggio della baby gang, ragazzino disabile sequestrato e seviziato nella notte di Halloween - La presunta baby gang avrebbe adescato il quindicenne e lo avrebbe torturato, tagliandogli le sopracciglia e i capelli e ustionandolo con una sigaretta. Secondo msn.com

Ragazzino di 15 anni disabile sequestrato da una baby gang, seviziato per ore e gettato nel Po - L'adolescente e la mamma hanno denunciato tutto ai carabinieri. Da today.it

Torino, quindicenne invalido ostaggio di una baby gang: seviziato e gettato nel fiume - L'allarme lanciato da un post della madre: «Voglio giustizia» ... Secondo torino.corriere.it