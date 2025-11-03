La madre del 15enne aggredito a Halloween | Ho stentato a riconoscerlo

"Quando ho potuto riabbracciare mio figlio, ho stentato a riconoscerlo. Capelli e sopracciglia rasati, sulla caviglia la bruciatura di una sigaretta. Graffi e lividi ovunque". Sono le parole della madre del 15enne affetto da deficit cognitivo aggredito a Moncalieri (Torino) nella notte di Halloween. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

