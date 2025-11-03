La Luna il Golden Dome e la corsa con Pechino Lo Spazio nella rivalità Usa-Cina

La rivalità tra Washington e Pechino si estende ormai ben oltre la Terra. Dallo Spazio profondo alle orbite basse, la nuova corsa tecnologica tra le due potenze non riguarda più soltanto il prestigio scientifico o il primato politico, ma anche il controllo delle future infrastrutture strategiche orbitali. In questo nuovo teatro di competizione, sono due i dossier attualmente più caldi: la difesa e l’esplorazione. Mentre il venturo Golden Dome di Donald Trump si candida ad essere il primo sistema bellico spaziale ibrido (a metà tra il sistema di difesa e la rete di armamenti orbitali), la seconda corsa alla Luna, rispetto a quella con l’Unione Sovietica, stavolta non risponde a logiche propagandistiche, ma a chiari calcoli strategici sui futuri equilibri di potenza oltre l’atmosfera. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Luna, il Golden Dome e la corsa con Pechino. Lo Spazio nella rivalità Usa-Cina

