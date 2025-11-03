La Lube non molla e piega Cisterna Dalla rimonta alla gioia del sorpasso
Cucine Lube Civitanova 3 Cisterna Volley 1 CUCINE LUBE: D’heer 6, Gargiulo 11, Boninfante 3, Poriya 13, Nikolov 16, Bottolo 16, Balaso (L), Orduna, Kukartsev 2, Duflos-Rossi. N.E. Loeppky, Bisotto, Podrascanin, Tenorio. All. Medei. CISTERNA VOLLEY: Plak 6 Lanza 12, Fanizza 1, Mazzone 8, Guzzo 2, Bayram 6, Currie (L), Barotto 13, Tarumi, Salsi, Muniz. N.E. Finauri, Diamantini, Tosti. All. Morato Arbitri: Saltalippi (Pg) e Luciani (An). Parziali: 25-17 (24’), 25-22 (25’), 23-25 (34’), 25-21 (26’). Note: spettatori 2239; Lube battute sbagliate 27, ace 6, muri 10, ricezione 44% (perfetta 20%), attacco 55%; Cisterna bs 25, ace 6, muri 6, 40% (23%), 43%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
