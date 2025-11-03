La Lega vuole che ci siano meno parrucchieri e barbieri cosa dice la proposta di legge
Una proposta di legge depositata dalla Lega, e ora arrivata in commissione alla Camera, prevede di mettere un limite alle licenze da parrucchiere e barbiere distribuite in ogni Comune nei prossimi cinque anni. Previste anche sanzioni più dure per chi fa il lavoro senza licenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
