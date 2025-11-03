La Lega reggina avanti tutta sul Ponte e anche verso Palazzo San Giorgio

Il sostegno al progetto del Ponte sullo Stretto, ma anche la nuova giunta regionale, la crescita del partito leghista a Reggio e, a far capolino, l'orizzonte di palazzo San Giorgio. Tanti e tutti scoppiettanti i temi del direttivo provinciale della Lega che si è tenuto stasera in città nella sede. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it