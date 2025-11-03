La Lega reggina avanti tutta sul Ponte e anche verso Palazzo San Giorgio

Reggiotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sostegno al progetto del Ponte sullo Stretto, ma anche la nuova giunta regionale, la crescita del partito leghista a Reggio e, a far capolino, l'orizzonte di palazzo San Giorgio. Tanti e tutti scoppiettanti i temi del direttivo provinciale della Lega che si è tenuto stasera in città nella sede. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Lega Pro: gir.C, Benevento sempre avanti - 0; Martina Franca- Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Lega, a Perugia zona rossa efficace, si va avanti - "Si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla zona rossa di Perugia. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Reggina Avanti Tutta