La Lega di Spoltore sulla pista ciclabile fluviale | Progetto pensato già nel 2016

Soddisfazione è stata espressa dalla Lega di Spoltore per il progetto della pista ciclabile lungo l'asta fluviale che partendo da Pescara attraverserà le frazioni di Villa Raspa e Santa Teresa. Il carroccio spiega che si tratta di un'iniziativa inserita nel programma delle strategie territoriali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

