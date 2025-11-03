La Lega di Spoltore sulla pista ciclabile fluviale | Progetto pensato già nel 2016

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soddisfazione è stata espressa dalla Lega di Spoltore per il progetto della pista ciclabile lungo l'asta fluviale che partendo da Pescara attraverserà le frazioni di Villa Raspa e Santa Teresa. Il carroccio spiega che si tratta di un'iniziativa inserita nel programma delle strategie territoriali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

