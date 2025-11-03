La Lazio continua a risalire la classifica 2-0 al Cagliari

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isaksen e Zaccagni firmano il successo dei biancocelesti ROMA - Uno squillo per dare continuità di risultati e rimanere agganciata al treno che vale l'Europa: la Lazio vince per 2-0 contro il Cagliari e sale a 15 punti in classifica. I biancocelesti proseguono la striscia di risultati utili consecut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la lazio continua a risalire la classifica 2 0 al cagliari

© Ilgiornaleditalia.it - La Lazio continua a risalire la classifica, 2-0 al Cagliari

Leggi anche questi approfondimenti

lazio continua risalire classificaLa Lazio continua a risalire la classifica, 2-0 al Cagliari - Uno squillo per dare continuità di risultati e rimanere agganciata al treno che vale l'Europa: la Lazio vince per 2- Da laprovinciacr.it

Serie A: la Lazio batte 2-0 il Cagliari. La classifica al termine della decima giornata - Il posticipo della decima giornata di Serie A sorride ai biancocelesti, che in casa centrano il ... Lo riporta firenzeviola.it

lazio continua risalire classificaLazio, il calendario ti sorride: le prossime partite fondamentali per risalire la classifica e rientrare in zona Europa. I dettagli! - I biancocelesti devono assolutamente continuare la rimonta Dopo settimane complicate, la Lazio sembra aver ritrovato la rotta gi ... Scrive lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Continua Risalire Classifica