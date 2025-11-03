La Lazio batte il Cagliari e si rilancia in campionato

Uno squillo per dare continuita' di risultati e rimanere agganciata al treno che vale l'Europa: la Lazio vince per 2-0 contro il Cagliari e sale a 15 punti in classifica. I biancocelesti proseguono la striscia di risultati utili consecutivi (sei) e, soprattutto, interrompono un piccolo tabu' Olimpico, in cui tornano a vincere due partite di fila come non capitava da ormai un anno. Maurizio Sarri ripropone lo stesso undici che ha battuto la Juventus una settimana fa: rispetto al Pisa, torna Lazzari, con Marusic spostato a sinistra. Diversi cambi, invece, per il Cagliari, in cui, complice la squalifica di Obert, si rivede Luperto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Lazio batte il Cagliari e si rilancia in campionato

