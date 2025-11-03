La Igor Volley fa un punto contro Scandicci

Sorride Scandicci, che espugna il Pala Igor dopo due ore e mezza di lotta serrata e in rimonta, contro una Igor che approccia il match nel migliore dei modi e mette sotto per due set e mezzo le toscane, trascinate poi alla risalita da una strepitosa Antropova (mvp dell’incontro). Ultima in. 🔗 Leggi su Today.it

igor volley fa puntoRimonta Savino Del Bene e Igor Volley sconfitta: vittoria delle biancoblù per 2-3 - La Igor Volley va vicinissima al colpaccio, ma si deve arrendere alla Savino Del Bene Scandicci nella 7a giornata d’andata di Serie A1 Femminile 2025/26. Segnala lavocedinovara.com

igor volley fa puntoSuccesso per la Igor Volley nel derby contro Monviso: è 1-3 al Pala Bus Company - Le azzurre tornano alla vittoria e conquistano i tre punti contro le gialloblù ... Secondo lavocedinovara.com

Igor Agil Volley: belli i primi tre punti, battuta Bra - Prestazione di carattere per le giovani di coach Galesso, che dopo un avvio in salita ribaltano la partita con solidità a muro e grinta nei momenti chiave. Secondo tuttosport.com

