La Igor Volley fa un punto contro Scandicci
Sorride Scandicci, che espugna il Pala Igor dopo due ore e mezza di lotta serrata e in rimonta, contro una Igor che approccia il match nel migliore dei modi e mette sotto per due set e mezzo le toscane, trascinate poi alla risalita da una strepitosa Antropova (mvp dell’incontro). Ultima in. 🔗 Leggi su Today.it
Sconfitta per la Igor Volley, che al PalaIgor non riesce a superare la Savino Del Bene Scandicci. Due set di grandissimo livello delle azzurre, che capitolano nel terzo set dopo aver recuperato e portato la sfida ai vantaggi. Alla lunga, però, viene fuori la qualit
Igor Volley Novara ? 4:00pm Pala Igor - Novara
Rimonta Savino Del Bene e Igor Volley sconfitta: vittoria delle biancoblù per 2-3 - La Igor Volley va vicinissima al colpaccio, ma si deve arrendere alla Savino Del Bene Scandicci nella 7a giornata d'andata di Serie A1 Femminile 2025/26.
Successo per la Igor Volley nel derby contro Monviso: è 1-3 al Pala Bus Company - Le azzurre tornano alla vittoria e conquistano i tre punti contro le gialloblù ...
Igor Agil Volley: belli i primi tre punti, battuta Bra - Prestazione di carattere per le giovani di coach Galesso, che dopo un avvio in salita ribaltano la partita con solidità a muro e grinta nei momenti chiave.