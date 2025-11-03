"L’europio serve per le barre di controllo nucleari. Il lutezio serve per le terapie contro il cancro, l’elettronica e l’imaging medico. Il tulio serve per i laser e la metallurgia. L’ittrio e l’itterbio servono, tra le altre cose, per catalizzatori, laser e metallurgia. Il gadolinio? Il samario, l’olmio, il terbio e il disprosio? Per i magneti permanenti, e molto altro ancora. E non dimentichiamo l’erbio, utilizzato per produrre fibre ottiche e laser; e lo scandio, necessario sia per la ceramica che per le celle a combustibile”. Niall Ferguson sul Times racconta la guerra (per ora soltanto economica) per le terre rare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La grande guerra economica e geopolitica fra gli Stati Uniti e la Cina per le terre rare