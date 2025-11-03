La giudice | No ai due Csm e al sorteggio

Roma, 3 novembre 2025 – "La separazione delle carriere è un falso mito: di fatto la divisione tra le funzioni di giudice e di pubblico ministero già esiste. Inoltre, la legge Cartabia ammette un solo passaggio da un percorso all'altro e la percentuale attuale di passaggio si registra attorno a poco più dell'1%". Se è una riforma inutile, perché i magistrati parlano di attentato alla democrazia? "Perché la separazione passa attraverso l'istituzione di due diversi organi di governo autonomo – due Csm distinti per capirci – con componenti sorteggiati, e la creazione di un'Alta Corte disciplinare.

