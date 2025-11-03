La Ginecologa risponde È vero che la pillola anticoncezionale fa ingrassare?
D ottoressa, è vero che la pillola anticoncezionale fa ingrassare? L. Dieta e cibi gustosi: i magnifici sette con cui trasgredire senza ingrassare X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Quali farmaci prendere contro l'insonnia in gravidanza? Risponde la ginecologa Valmori: https://www.bimbisaniebelli.it/servizi-online/esperti-rispondono/cosa-prendere-per-dormire-in-gravidanza-90996 - facebook.com Vai su Facebook
La Ginecologa risponde. Adolescenti: meglio un HPV test prima del vaccino per Papilloma Virus? - X Vai su X
La Ginecologa risponde. Come spiegare alle bambine le prime mestruazioni? - Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Secondo iodonna.it