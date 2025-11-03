La gerarchia del tempo | tra urgenza e importanza

Con ETHI-Call, cerco di restituire all’economia la sua dimensione umana e simbolica, riportando concetti come tempo, fiducia e valore alla loro essenza originaria. Il tempo, più di ogni altra risorsa, rivela ciò che siamo e come scegliamo di vivere. In questa riflessione esploro il rapporto tra urgenza e importanza, due forze che non si escludono ma che formano la gerarchia di ogni decisione. L’urgenza muove, l’importanza orienta: solo riconoscendone l’ordine possiamo restituire equilibrio alla vita, alle imprese e al pensiero economico. Il tempo è la matrice di ogni economia, di ogni vita, di ogni scelta che ci definisce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it