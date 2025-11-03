la gen z dice addio allo stesso lavoro per tutta la vita

"TRA UN ANNO cambio lavoro". Non è un atto di ribellione adolescenziale: è la nuova normalità. Secondo il Randstad Workmonitor Pulse, il 37% dei lavoratori italiani della Generazione Z prevede di restare nella propria azienda al massimo per 12 mesi. Per i Millennials la percentuale scende al 28%, mentre Generazione X e Baby Boomer sembrano quasi fossilizzati sul posto: rispettivamente 13% e 19%. Solo il 17% dei giovani immagina di restare “per sempre”, contro il 30% della Generazione X. Ma stare poco in un’azienda non significa pensare in piccolo. Anzi. La Gen Z è ambiziosa: oltre allo stipendio, a spingerla verso la porta sono soprattutto le scarse opportunità di carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

