La gabbia che soffoca l' industria europea
A Bruxelles si continua a giocare col fuoco. L'industria europea arranca tra costi energetici fuori controllo e una domanda ai minimi storici, ma la Commissione trova comunque il modo di complicare le cose. Arrivano insieme due provvedimenti che sulla carta dovrebbero "proteggere" la produzione, e nella realtà rischiano di ucciderla: la riforma delle misure di salvaguardia sull'acciaio e il famigerato Cbam, la tassa verde alle frontiere. La nuova salvaguardia prevede un taglio fino al 50% delle quote d'importazione e un dazio del 50% sui volumi fuori quota, contro l'attuale 25%. Il tetto si abbassa al 13% del mercato, cioè poco più di 18 milioni di tonnellate all'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gimenez e Nkunku si giocano la maglia da titolare libera accanto a Leao, con il Bebote favorito. A Bergamo torna a disposizione Loftus-Cheek, mentre non recupera Estupinan. Riecco Tomori in difesa insieme a Gabbia e Pavlovic ? Ballottaggi: - Gimenez - facebook.com Vai su Facebook
L'industria europea dei viaggi esorta l'Ue a ripensare l'aumento delle tariffe Etias - Mentre l'industria europea dei viaggi continua a lottare con l'aumento dei costi e dei problemi di lavoro, i leader del settore hanno espresso preoccupazione per l'aumento delle tariffe Etias che ... Come scrive it.euronews.com
Auto, i big dell’industria europea: obiettivi al 2035 non più realistici, ora nuove regole. La lettera a von der Leyen - L’industria automobilistica europea torna ad alzare la voce contro i target di riduzione delle emissioni fissati dall’Unione Europea, giudicati ormai «non più fattibili» alla luce delle attuali ... Segnala milanofinanza.it