La Francia denuncia Shein per aver messo in vendita bambole sessuali con fattezze infantili

Parigi parla di “articoli orribili e illegali”. Shein risponde sostenendo di aver rimosso i prodotti e aver avviato un’indagine interna. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La Francia denuncia Shein per aver messo in vendita bambole sessuali con fattezze infantili

News recenti che potrebbero piacerti

SCIOPERO IN STELLANTIS: UN FUTURO INCERTO PER GLI AUTISTI Stellantis in Francia sta vivendo una crisi significativa, con il 40% degli autisti di bisarche in sciopero dal 27 ottobre. La causa? Il trasferimento forzato dei loro contratti alla controllata Drive - facebook.com Vai su Facebook

Shein denunciato per aver venduto bambole pedopornografiche in Francia - A pochi giorni dall'apertura del nuovo store alla BHV di Parigi, Shein finisce sotto accusa per aver permesso la vendita di bambole sessuali dall'aspetto di bambine. Riporta it.euronews.com

Shein e le bambole sessuali dall'aspetto infantile, la minaccia della Francia dopo la denuncia - Il ministro dell'Economia Lescure: 'Se questi comportamenti si ripeteranno, avremo il diritto e lo chiederò, che la piattaforma Shein venga vietata sul mercato francese' ... Si legge su msn.com

In Francia Shein è stata denunciata per la vendita di una bambola sessuale con fattezze infantili - In Francia Shein, l’ecommerce cinese noto per i prezzi molto bassi e la qualità scadente, è stato denunciato per la vendita di bambole sessuali con fattezze infantili. Come scrive ilpost.it