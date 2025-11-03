La Forza che unisce ecco il backstage del Calendario della Difesa firmato da Massimo Sestini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 “La Difesa è un'unica forza, al servizio del Paese. Una forza che unisce. Questo calendario racconta proprio questo: attraverso volti, storie, missioni. Frammenti di un impegno quotidiano, spesso lontano dai riflettori, a difesa e protezione di ciascuno di noi. Sono donne e uomini che danno il meglio di sé quando lavorano insieme, in squadra, con dedizione e silenzioso orgoglio. Operano in un mondo complesso, in cui le sfide cambiano rapidamente e nuove minacce mettono alla prova la nostra sicurezza e la nostra coesione sociale. Sono scenari che altri cercano di governare. 🔗 Leggi su Open.online