La Fortitudo espugna Pistoia | Sarto eroe da 32 punti

Una prestazione balistica da urlo di Alvise Sarto (32 punti con 811 da tre) trascina la Flats Service Fortitudo Bologna alla vittoria sul campo dell’Estra Pistoia per 81-76, al termine di una battaglia fisica e ricca di alti e bassi. Nonostante la straordinaria serata offensiva della coppia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

Fortitudo nella bolgia del PalAliperti, Terzigno contro il Campagna. Spiccano Vesuvio-Qbr e Real Acerra-Victoria Solofra - facebook.com Vai su Facebook

La Fortitudo non si ferma con Sarto e Moore batte anche Pistoia - Ancora decisivo l’attacco nel terzo quarto con 30 punti segnati e un +18, anche se poi la Effe ha dovuto ... Lo riporta msn.com

PISTOIA VS FORTITUDO: DIRETTA - Bomba di Jazz Johnson in apertura, Moore non riesce a rispondere, 3- Come scrive pianetabasket.com

A2 | Pistoia vs Fortitudo Bologna, diretta (52-64 con 10' da giocare) - Bomba di Sorokas, prova a scappare alla fine del quarto la Fortitudo. Secondo pianetabasket.com