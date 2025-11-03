La Fondazione Montanelli scrive al Secolo sul referendum sulla giustizia Ma i video del giornalista valgono più di ogni interpretazione

Gentile direttore Antonio Rapisarda, è apprezzabile che Montanelli a 24 anni dalla sua morte, continui ad essere citato. Ma di lì ad annoverare Indro con un video degli anni Ottanta come "strenuo sostenitore della separazione delle carriere" dei giudici, ce ne corre. Il collega Carlo Martini farebbe bene a riascoltarlo: "Sono convinto che la magistratura debba essere indipendente. Però chiedo, esigo che abbia un autogoverno di controllo e che soprattutto risponda dei suoi gesti". Più limpido, Indro non poteva essere. Che c'azzecca, come diceva proprio un magistrato, con la separazione delle carriere? Letizia Moizzi Presidente Fondazione Montanelli Bassi

