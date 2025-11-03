La follia delle auto senza radio
Sembra incredibile eppure è (era) vero. C'era l'ipotesi che in molte auto nuove non si sarebbe più potuto ascoltare la radio. Una follia. Colpa della normativa precedente pensata solo per l'autoradio in Fm e Am e poi aggiornata con l'obbligo di ricezione del Dab+. Però i veicoli con il sistema di infotainment connesso allo smartphone non erano soggetti a questo obbligo. Risultato: niente radio in auto. Significa non soltanto ridurre notevolmente la platea radiofonica (in auto è altissima la quantità di viaggiatori che ascoltano radio) ma anche frenare uno strumento di tutela democratica e anche di utilità sociale (le info sul traffico ad esempio). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
