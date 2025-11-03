La Fisica degli alieni non è come la nostra per questo potremmo intenderci pochissimo

E se gli extraterrestri esistessero davvero, ma fossero così diversi da noi da non poter nemmeno parlare della stessa scienza? È questa la domanda provocatoria che Daniel Whiteson, fisico e apprezzato divulgatore scientifico che lavora al CERN (il più grande laboratorio di fisica al mondo), solleva nel suo nuovo libro “Do Aliens Speak Physics?”, scritto insieme al fumettista Andy Warner. Da sempre diamo per scontato che la matematica e la fisica siano linguaggi universali: se un giorno incontreremo una civiltà aliena, pensiamo di poter comunicare con loro attraverso le formule e le leggi della natura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

