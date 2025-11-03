Antonio Pradè aveva descritto Fiorentina-Lecce come una “questione di vita o di morte”, ma con l’avvicinarsi dell’occasione si è ricordato della terza opzione del calcio: puoi sempre andartene. Attacca così sul Guardian Nicky Bandini. Peccato che alle dimissioni del direttore sportivo non siano seguite – non ancora almeno – quelle di Pioli. Il suo destino, mentre scriviamo, è dato per segnato, ma non è stata ancora decisa la formula dell’addio. Ciò detto, il Guardian cerca di spiegare ai lettori inglesi come abbia fatto quella squadra a finire in un tunnel così scuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Fiorentina finisce sul Guardian e in Inghilterra non hanno dubbi: Pioli fortunato a non essere cacciato prima