La Fiorentina cerca l’accordo con Pioli per una risoluzione contrattuale per evitare l’esonero Gazzetta
La Fiorentina ha perso (in casa) anche contro il Lecce di Di Francesco. Peccato che alle dimissioni del direttore sportivo non siano seguite – non ancora almeno – quelle di Pioli. Il suo destino è dato per segnato, ma ancora non c’è l’ufficialità. La Gazzetta dello Sport scrive di trattativa in corso per il suo sostituto “Sono ore decisive per il futuro di Stefano Pioli, ormai al capolinea con la Fiorentina che sta cercando il suo sostituto e a breve sono attese novità. La società spera in un annuncio entro la serata, in cui salutare contestualmente Pioli e annunciare il nuovo tecnico che possa andare già in panchina giovedì in Conference League in trasferta con il Mainz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Via Pioli la Fiorentina cerca il sostituto... https://www.goldbetlive.it/news/altre-penne/stava-per-mandare-in-b-la-lazio-ora-lo-vuole-la-fiorentina/?utm_source=social&utm_medium=click&utm_campaign=cb #adv - facebook.com Vai su Facebook
La #Fiorentina cerca il nuovo DS - X Vai su X
Pioli esonerato dalla Fiorentina, decisivo il ko col Lecce: ecco i possibili sostituti - La Fiorentina ha preso la sua decisione: Stefano Pioli non sarà più l'allenatore della Viola, decisivo l'ultimo ko di ieri in campionato contro il Lecce al Franchi che ... Come scrive msn.com
Fiorentina, Pioli al capolinea: si lavora per la risoluzione. I viola pensano a Mancini - La Fiorentina è al lavoro per trovare un accordo con Stefano Pioli per una separazione consensuale che sia il più ... Riporta msn.com
Calcio, Pioli verso divorzio dalla Fiorentina, si pensa a Vanoli - La Fiorentina vive ore turbolente dopo il secondo ko consecutivo in campionato, il secondo dopo la trasferta di ... Riporta msn.com