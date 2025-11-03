La Fiorentina cerca l’accordo con Pioli per una risoluzione contrattuale per evitare l’esonero Gazzetta

La Fiorentina ha perso (in casa) anche contro il Lecce di Di Francesco. Peccato che alle dimissioni del direttore sportivo non siano seguite – non ancora almeno – quelle di Pioli. Il suo destino è dato per segnato, ma ancora non c’è l’ufficialità. La Gazzetta dello Sport scrive di trattativa in corso per il suo sostituto “Sono ore decisive per il futuro di Stefano Pioli, ormai al capolinea con la Fiorentina che sta cercando il suo sostituto e a breve sono attese novità. La società spera in un annuncio entro la serata, in cui salutare contestualmente Pioli e annunciare il nuovo tecnico che possa andare già in panchina giovedì in Conference League in trasferta con il Mainz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

