Le code sono state a lungo uno dei simboli delle routine quotidiane: attese agli sportelli postali, file davanti agli uffici pubblici, biglietterie affollate in stazioni e cinema. Per anni hanno rappresentato un passaggio inevitabile, quasi un rito collettivo. Con l’avanzare della digitalizzazione, però, queste esperienze stanno progressivamente scomparendo, sostituite da modalità d’accesso più veloci e immediate. La trasformazione non riguarda solo il lavoro o i servizi essenziali, ma si estende a tutte le dimensioni della vita quotidiana. Il denominatore comune è l’istantaneità: la possibilità di ottenere un prodotto o un servizio in tempo reale, senza la necessità di spostarsi o attendere. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - La fine delle code: la vita quotidiana nell’era dell’istantaneità