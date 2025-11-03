La fine delle code | la vita quotidiana nell’era dell’istantaneità
Le code sono state a lungo uno dei simboli delle routine quotidiane: attese agli sportelli postali, file davanti agli uffici pubblici, biglietterie affollate in stazioni e cinema. Per anni hanno rappresentato un passaggio inevitabile, quasi un rito collettivo. Con l’avanzare della digitalizzazione, però, queste esperienze stanno progressivamente scomparendo, sostituite da modalità d’accesso più veloci e immediate. La trasformazione non riguarda solo il lavoro o i servizi essenziali, ma si estende a tutte le dimensioni della vita quotidiana. Il denominatore comune è l’istantaneità: la possibilità di ottenere un prodotto o un servizio in tempo reale, senza la necessità di spostarsi o attendere. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il turismo eterno sul Lago di Como: un lucente lunedì di fine ottobre e code lunghissime come fosse la stagione calda - facebook.com Vai su Facebook
Fine vita, il centrodestra trova la quadra - Un giudice tutelare che, secondo le bozze della proposta unitaria partorita oggi a Palazzo Chigi dopo una riunione di maggioranza, ... Lo riporta ilgiornale.it
Fine vita & Eutanasia, se ne discute a Milano - Il grande inganno del suicidio assistito", è il titolo del convegno che si terrà domani 24 giugno 2025 alle 21 al teatro Rosetum in via Pisanello, 1 a Milano, organizzato da Pro ... Segnala ilgiornale.it