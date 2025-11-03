Fonti finanziarie svizzere, tra cui il quotidiano di Zurigo Neue Zürcher Zeitung (Nzz), evidenziano una crescente e pericolosa dipendenza del Tesoro americano dagli hedge fund. Con il denaro affidato loro dagli investitori, gli hf operano in tutti i settori economici, dalle monete alle merci, dalle azioni ai bond, ai derivati. Sempre alla ricerca di alti profitti, sperimentano tecniche molto speculative. Inoltre, usano il cosiddetto leverage, investendo capitali superiori alla dotazione del fondo, utilizzando denaro preso a prestito. Si sottolinea che il settanta per cento di tutti gli hedge fund ha la sede nelle Isole Cayman, cioè fuori dai confini statunitensi e quindi non sono soggetti alle leggi americane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La finanza privata ha sostituito gli Stati nel controllo del debito americano