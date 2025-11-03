La figlia di re Felipe e della regina Letizia il 31 ottobre ha compiuto 20 anni Ecco 20 cose che forse non sapete su di lei Su Amicait

Quando salirà sul trono, la principessa Leonor sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi della regina Isabella II nel XIX secolo. Nell’attesa, si allena con grande senso del dovere al ruolo che il destino le ha imposto cercando, al contempo, di mantenere lontano dai riflettori tutto ciò che può. E proprio ora che ha appena compiuto vent’anni – il 31 ottobre, per l’esattezza -, ecco 20 curiosità su di lei raccolte da Hello!. GUARDA LE FOTO Leonor e Sofia di Spagna, da bambine a donne: come le abbiamo viste crescere nelle foto alle Baleari. Leonor di Spagna: 20 cose che (forse) non sai sulla futura regina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La figlia di re Felipe e della regina Letizia il 31 ottobre ha compiuto 20 anni. Ecco 20 cose che forse non sapete su di lei. Su Amica.it

