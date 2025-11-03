La figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta Jones Carys è la nuova nepo baby di Hollywood | vuole seguire le orme di famiglia

Hollywood potrebbe presto accogliere una nuova Douglas. Carys, la figlia 22enne di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, ha annunciato di voler intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Confermando quello che in molti sospettavano da tempo: il fascino del palcoscenico e dello schermo sembra essere irresistibile anche per chi porta sulle spalle un cognome tanto celebre. Carys Zeta Douglas è l’ultima arrivata a infoltire le fila dei cosiddetti nepo baby. Ovvero, giovani figli di star che si stanno lanciando a Hollywood. E che sempre più spesso vengono accusati di essere, sostanzialmente, dei raccomandati. 🔗 Leggi su Amica.it

