La figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta Jones Carys è la nuova nepo baby di Hollywood | vuole seguire le orme di famiglia
Hollywood potrebbe presto accogliere una nuova Douglas. Carys, la figlia 22enne di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, ha annunciato di voler intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Confermando quello che in molti sospettavano da tempo: il fascino del palcoscenico e dello schermo sembra essere irresistibile anche per chi porta sulle spalle un cognome tanto celebre. Carys Zeta Douglas è l’ultima arrivata a infoltire le fila dei cosiddetti nepo baby. Ovvero, giovani figli di star che si stanno lanciando a Hollywood. E che sempre più spesso vengono accusati di essere, sostanzialmente, dei raccomandati. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
Tale madre, tale figlia! Al fianco di suo padre Michael, la 22enne #CarysDouglas all'Icons of Culture Gala di New York ha indossato un abito vintage di sua mamma #CatherineZetaJones Vai su Facebook
"Michael Silvius" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Carys Douglas, la figlia di Catherine Zeta-Jones con lo stesso abito indossato da sua mamma 20 anni fa è una dichiarazione d'amore al vintage “di famiglia” - Al fianco di suo padre Michael, la 22enne Carys Douglas all'Icons of Culture Gala di New York ha indossato un abito vintage di sua mamma Catherine Zeta- Da vogue.it
Carys Douglas ormai è la sosia di mamma Catherine Zeta Jones (anche grazie all'abito che l'attrice indossò 20 anni fa) - Sotto braccio al padre Michael Douglas, la giovane si fa notare sul red carpet del PAC NYC Icons of Culture Gala con un vestito nero preso in prestito dal guardaroba della celebre madre ... Scrive vanityfair.it
Carys Douglas, figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones debutta come attrice - La ragazza, infatti, ha già calcato diversi red carpet insieme ai famosi genitori. Lo riporta iodonna.it