La Fiera Nazionale del Tartufo si congeda e lascia spazio al Paese del Natale | 220 mila i visitatori

Domenica, 2 novembre, si è chiusa la 41esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, confermandosi tra gli appuntamenti autunnali più amati e visitati d’Italia. Si stimano oltre 220 mila visitatori. Cinque giornate intense, “condite” da emozioni e sapori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

San Damiano d'Asti: alla Fiera nazionale del tartufo bianco e dei Santi, le eccellenze, la gastronomia e la tradizione sono i tre ingredienti perfetti per vivere l'identità del nostro territorio. Queste manifestazioni sono il risultato di un grande lavoro da parte degli o

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Fiera dei Santi 2025 a San Damiano d'Asti: tradizione, sapori e territorio - Dal 1° al 3 novembre 2025, San Damiano d'Asti torna a celebrare le eccellenze del territorio con la 14ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e la storica Fiera dei Santi, un appuntamento che ogni anno ...

San Damiano d'Asti celebra il gusto: tutto pronto per la 14ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Fiera dei Santi - Dal 1° al 3 novembre 2025, San Damiano d'Asti si trasformerà in un vivace palcoscenico del gusto e delle tradizioni con la 14ª Fiera Nazionale del Tartufo ...

Fiera del Tartufo a San Damiano d'Asti - La manifestazione si apre sabato 1 novembre alle 21 con un'esperienza unica: la Ricerca Simulata del Tartufo Notturna presso la tartufaia nel bosco di borgata San Luigi, con servizio navetta da piazza ...